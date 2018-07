El nuevo reto viral: bajarse del coche en marcha y bailar

Actualizada 24/07/2018 a las 08:24

Es el nuevo reto viral y consiste en bajarse de un coche en marcha y ponerse a bailar al ritmo de la canción 'In my feelings' del cantante Drake. Un reto que ha logrado una gran popularidad en las redes sociales y al que las autoridades españolas quieren poner freno. Los Mossos d’Esquadra advierten: “La seguridad vial no es un juego”. Practicar este reto viral podría suponer sanciones de hasta 80 euros, pérdida de puntos e incluso responsabilidades penales.

El challenge, bautizado ahora con el título de la canción, lo lanzó el humorista estadounidense Shiggy en su cuenta de Instagram a finales de junio. En el vídeo, aparecía bailando el tema de Drake en medio de la calle, sin importarle los coches que iban pasando a su lado. "Do the Shiggy", animaba, y millones de personas acudieron a la llamada.

En Estados Unidos se han visto ya algunas escenas que pueden resultar muy peligrosas, tanto para las personas que realizan el «In my feelings challenge» como para quienes circulan a su alrededor. Así, en alguno de los vídeos se puede ver a una chica bajando del coche y bailando en medio de una autovía, o a un motorista profesional realizando la coreografía sobre su moto con esta en marcha.

