Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan tras 6 años de relación y 3 hijos

Sergio Ramos y Pilar Rubio han esperado seis años y tres hijos para dar el paso: se casan.

Así lo han desvelado tanto el jugador del Real Madrid como la presentadora a través de sus redes sociales, donde han compartido las mismas fotos con los mismos mensajes: "Ha dicho que sí. Te quiero... para siempre", seguido del nombre de cada uno y con el emoticono de un anillo y varios corazones. Al parecer, han querido dejar claro con idénticas palabras que han sido los dos los que se han dicho "sí" a pasar por el altar. Además, aparecen en una de las imágenes con un anillo cada uno.

Ha dicho que sí | She said yes Te quiero... para siempre, @PilarRubio_ . I love you... forever. ❤❤ pic.twitter.com/7GayDAZ4Mi

La pareja pasó a convertirse en familia numerosa hace algo menos de cuatro meses con la llegada de su tercer hijo, Alejandro: "Con enorme emoción y alegría os presentamos a Alejandro Ramos Rubio. Ha nacido (el domingo de Ramos ) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. Ya veis que la mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos por compartir nuestra felicidad. Te quiero, @pilarrubio_oficial", escribió el madridista en sus redes.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos ) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS