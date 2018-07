La cómica epopeya de un médico en la sanidad británica

Los horarios, "lamentables"; el salario, "espantoso"; y las condiciones laborales, "terribles", pero el de médico es "el mejor trabajo del mundo", asegura Adam Kay en 'Esto te va a doler', los diarios de cuando tenía que retirar "objetos inesperados" en "orificios varios" en la sanidad pública británica.

Kay (Brighton, Reino Unido, 1980) se especializó en obstetricia y ginecología pero acabó dejándolo por la televisión, para la que ha escrito guiones de series como "Mitchell And Webb" y "Very British Problems". De hecho, 'Esto te va a doler', que acaba de publicar Planeta en español, se convertirá en una serie de 8 capítulos para la BBC.

"Esto te va a doler", que ha vendido ya más de 200.000 ejemplares en su país, reúne los diarios de seis años de trabajo en la sanidad pública británica, "una mirada", según la editorial, "irónica y desmitificadora de la vida de un médico".

"Es un libro divertido y tierno a partes iguales, no exento de punzante ironía y momentos delirantes protagonizados por médicos, pacientes y administrativos asqueados", detalla la editorial en una nota.

La razón por la que hace públicos sus recuerdos después de cinco años sin ejercer la medicina se dispara, explica, por el panorama de la batalla entre médicos internos residentes y el exministro de Sanidad Jeremy Hunt, a quien retrata como el "gran villano".

El doctor muestra su "malestar" con la situación actual de la sanidad pública con sus "recortes" y "contratos de cláusulas leoninas".

Las críticas contra los representantes del Estado se repiten constantemente, y es que Kay "es un ferviente defensor" de lo que el sistema público de salud aporta a la sociedad.

Los diarios transcurren desde su primer día como residente de primer año, el 3 de agosto de 2004, hasta llegar a ser "adjunto sénior", el 2 de diciembre de 2010, cuando decide "no volver a las salas de urgencia o a los paritorios en los que prácticamente había vivido" para trabajar en el mundo de la televisión.

'Esto te va a doler' ha sido reconocido por Books Are My Bags (BAMB), premio que convocan los libreros del Reino Unido, como mejor libro de no ficción y mejor libro del año según los lectores en 2017.

