El actor Miguel Ángel Muñoz ha salido ileso de un accidente de tráfico este fin de semana en Ibiza, al chocar un turismo contra el vehículo estacionado en el que el intérprete se encontraba en el momento de la colisión.



Según ha explicado el actor a través de sus redes sociales, "a pesar de lo aparatoso que fue el accidente", las personas que se han visto involucradas en el mismo no han sufrido "lesiones grandes". "En mi caso, el que menos", ha apostillado Muñoz.



"Estaba parado, recién aparcado, aún dentro del coche y tras el primer impacto solo fue un susto grande y una sensación difícil de explicar por aquí, mientras acontecía atónito a lo que veía a través de la ventana de mi coche", ha señalado.



Como ha relatado el intérprete, "por suerte", tardaron en salir del coche y así pudieron "vivir esta experiencia para contarla y aprender lo importante que es tomar conciencia de la atención al volante".



Miguel Ángel Muñoz ha insistido en que, "por suerte, los daños físicos no se corresponden con las imágenes de los vehículos" y se ha mostrado "muy agradecido" con la policía de Ibiza, a los bomberos, al equipo sanitario del Hospital del Rosario que les "cuidaron muchísimo e hicieron un trabajo excepcional".



El actor considera el accidente "una anécdota más de la vida a la que no quería darle demasiada importancia". "Muchas gracias por todos los mensajes con tantos buenos deseos y energía", ha concluido.

Selección DN+