Scarlett Johansson interpretará a un hombre trans y se forma la polémica

Scarlett Johansson trabaja como actriz desde que hace 20 años, cuando, siendo una niña, coprotagonizó junto a Robert Redford la película 'El hombre que susurraba a los caballos'. Lleva casi toda su vida dentro del mundo de las estrellas, por lo que sabe perfectamente qué se cuece en Hollywood. Y si las redes se inundan de críticas hacia su persona y le apetece, entra al trapo. Otra cosa es que su respuesta sea o no adecuada, como ha ocurrido en esa ocasión.

La última polémica que pone en el punto de mira a Scarlett se ha desatado tras conocerse que va a interpretar a un hombre transgénero en la película basada en hechos reales 'Rub & Tug', la historia de Jean Marie Gill, una persona asignada al género femenino al nacer que regentó con una identidad de hombre una compañía en Pittsburgh. Esta se suponía que estaba formada por salones de masajes, pero en realidad eran locales de prostitución.

La activista April Reign Reign, conocida por su lucha contra la prevalencia de los actores blancos en las nominaciones a los Oscar, ha criticado su elección para el papel y ha recordado que Scarlett también fue elegida para protagonizar el filme 'Ghost in the Shell', cuando ese papel habría correspondido en principio a una actriz de origen asiático.

Scarlett Johansson received considerable backlash for Ghost in the Shell, when she played a whitewashed Asian character. The movie tanked.



Undeterred, she has teamed up WITH THE SAME DIRECTOR to play a trans male character in Rub & Tug. When asked to comment, she said: pic.twitter.com/ftgGREncHa