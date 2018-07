Entra en vigor polémica ley sobre relaciones sexuales en Suecia

Este domingo ha entrado en vigor en Suecia la polémica ley sobre relaciones sexuales y violaciones por la que se obliga a que los dos miembros de la pareja expresen explícita y claramente su consentimiento. De lo contrario el acto sexual se considerará violación.

Sin embargo, aún se discute cómo se podrá utilizar la nueva ley ante un tribunal y qué se considerará como consentimiento verbal y no verbal. Precisamente este tema causó problemas al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que fue acusado en Suecia de cuatro delitos sexuales, ya prescritos, contra dos mujeres. Uno de los cargos era por violación "en grado menor" por mantener relaciones con una joven mientras dormía. Pero Assange siempre aseguró que las relaciones fueron consentidas.

El Gobierno sueco, que se identifica como feminista, impulsó la nueva normativa a mediados del año pasado tras el debate del movimiento MeToo. En el país escandinavo conocido por la igualdad de derechos de sus ciudadanos, la campaña contra el acoso sexual tuvo un especial impacto. Miles de mujeres de todos los sectores -actrices, juristas, obreras- contaron abiertamente sus experiencias.

"El sexo debe ser voluntario", dijo el jefe del Gobierno, Stefan Löfven, en la presentación de su nueva "ley de consentimiento". A diferencia de la legislación vigente hasta el momento, a partir de ahora todo acto sexual será punible si no tiene lugar con consentimiento mutuo, independientemente de si la víctima expresó o no su oposición mediante palabras o actos. La pasividad ya no podrá ser interpretada como un consentimiento silencioso.

Con la nueva regulación, los escandinavos también han sido objeto de burla en el ámbito internacional. Pronto el sexo solo estará permitido si previamente se firma un contrato, lo que estropeará el ambiente en la habitación, decían algunos comentarios en redes sociales.

