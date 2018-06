El método "tranquilovsky" para detener peleas entre rusos

Parafraseando a los niños y su spanglish, esa manera de hablar inglés pensando que tortilla de patatas de dice "tortilleison of patateison", encontramos otro caso similar en el reciente Campeonato del Mundo de Fútbol que se celebra estos días en Rusia. Y es que este Mundial, además de polémicas revisiones con el VAR, que no bar, nos está dejando estampas y curiosidades que gracias a las redes sociales llegan a nuestros teléfonos y ordenadores. Uno de ellos fue el caso de aficionados mexicanos que, presenciando una pelea entre dos rudos hinchas rusos, no tuvo mejor ocurrencia que gritar "tranquilovsky". Lo más sorprendente es que la iniciativa funcionó y logró su objetivo.

No todos los héroes llevan capa pic.twitter.com/wPDEDJpJhL — Txus Martinez (@rojillo96) 25 de junio de 2018

Así retuiteaba la historia este lunes, 25 de junio, el usuario de Twitter Txus Martínez, @rojillo96, destacando el fair play que impera dentro y fuera de los estadios del Mundial. Un caso, el de hinchas mexicanos, que saltó a Facebook por medio de un vídeo en el que varios seguidores aztecas separan a dos rusos que se habían enzarzado en una brutal pelea. Las diferencias de idioma y de cultura no fueron impedimento para que la violencia quedara de lado y las diferencias se arreglaran de otra manera. Parece que el método "tranquilovsquy" funciona, por lo menos en este caso.

Etiquetas Mundial de Rusia 2018

Selección DN+