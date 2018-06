Melania Trump visita a niños inmigrantes con una prenda con la frase "no me importa"

La primera dama de EE UU, Melania Trump, eligió este jueves para el comienzo de su visita a la frontera con México una gabardina con un mensaje que inundó las redes sociales de asombro y especulaciones sobre si quiso enviar un mensaje refiriéndose a su interés en las familias de inmigrantes.

"Realmente no me importa, ¿y a ti?", rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas, en inglés, sobre la gabardina caqui que Melania llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó uno de los fotógrafos presentes.

La primera dama ya no llevaba la gabardina durante su visita a McAllen (Texas) para visitar uno de los centros de detención para menores inmigrantes y otras instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza en esa localidad. Pero volvió a ponérsela cuando aterrizó de vuelta en Washington y cuando entró en la Casa Blanca.

La chaqueta fue objeto de todo tipo de especulaciones en las redes sociales, donde algunos lo interpretaron como un mensaje de la Casa Blanca a la base de votantes de Trump, que podría sentirse inquieta ante los gestos amables de Melania hacia los inmigrantes.

La chaqueta era de la marca española Zara y se vendía por 39 dólares, según informa el diario The Guardian. El bajo precio de la prenda, comparado con el de la ropa que suele vestir la esposa del presidente en sus viajes oficiales, también llamó la atención.

El abrigo que vistió en la última cumbre del G7, por ejemplo, está valorado en 51.000 dólares.

La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, confirmó la autenticidad de la fotografía al ser preguntada al respecto por los periodistas. "Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario [como hicieron el año pasado con sus tacones altos]", afirmó Grisham.

Pero Donald Trump quiso ofrecer poco después una explicación al misterio, y lo presentó como una indirecta a los medios de comunicación.

"EN REALIDAD NO ME IMPORTA, ¿Y A TÍ?', que estaba escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los Medios de Comunicación Falsos. ¡Melania se ha dado cuenta de lo deshonestos que son, y a ella realmente ya no le importa! (sic)", tuiteó Trump.

En mayo, Melania dejó claro su descontento con el tratamiento que los medios hicieron de su hospitalización tras ser operada del riñón, que fue inusualmente largo y generó rumores sobre que la causa de su ausencia podía ser otra.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!