Vicente, el ¿novio? de Aitana, rechazado de nuevo en el casting de OT

Tras el éxito cosechado en la última edición, Operación Triunfo está ya realizando los castings en busca de nuevos talentos. La primera parada para hacer esta selección ha sido en Barcelona, en la explanada del Palau Sant Jordi. Noemí Galera, directora de casting y de la academia, y su equipo se han puesto a trabajar para encontrar a las futuras promesas de la canción.

Según explica el portal FórmulaTV, uno de los aspirantes ha sido Vicente Rodríguez, el ¿novio? de Aitana. No obstante, el joven no superó la prueba con éxito y no pasó la primera fase de los castings. No es la primera vez que se presenta. El año pasado acudió junto a Aitana pero tampoco consiguió avanzar en el proceso de selección de artistas.

