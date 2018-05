Álvaro Arbeloa y Manolo Lama se enfrentan en Twitter tras la victoria del Madrid

Además de la alegría de los madridistas, la victoria de los blancos de este sábado trajo consigo la polémica en Twitter. Esta vez, los protagonistas fueron Manolo Lama y el exfutbolista Álvaro Arbeloa. Ambos se enzarzaron en una discusión a consecuencia de un tuit de hace dos años del periodista sobre la labor de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid. Tras la euforia de haberse hecho con la decimotercera Champions, Arbeloa rescató el mensaje.

Lama 'entró al trapo' y acusó el exjugador blanco de "chivato" y "traidor". Tirando de ironía, quiso felicitar al deportista por todas las Champions que no había ganado.

Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. ¡Cuidado no te atragantes! ‍♂️ https://t.co/sGTd537WTv

No, no me han hackeado la cuenta de Twitter.