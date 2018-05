Así es el "necesario" nuevo reglamento de protección de datos

Si en las últimas semanas no has recibido una amplia lista de avisos de cambio en la política de privacidad del banco, el fabricante del coche que conduces, la asesoría que lleva la administración del portal, las ONGs con las que has colaborado, variopintos portales de venta por internet, o de la propia Google, probablemente sea porque no existes. Es solo una alegoría, porque a estas alturas tú tampoco estás libre de tener datos personales cautivos en las celdas de los archivos digitales