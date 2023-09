Shakira arremete contra el padre de Gerard Piqué en su nueva canción 'El jefe'

su nueva canción, 'El Jefe'. Y la colombiana no ha decepcionado, ya que aunque en esta ocasión no ataca directamente a Gerard Piqué -como sí ha hecho en sus temas 'Session 53', 'Monotonía', 'Copa vacía' o 'TQG'- sí hace una clara alusión a su padre, Joan Piqué, al que dedica un demoledor dardo que está dando mucho que hablar: "Dicen por ahí que no hay mal que cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura". Shakira lo ha vuelto a hacer. La expectación ha sido máxima en los últimos días y este jueves por fin ha visto la luz. Y la colombiana no ha decepcionado, ya que aunque en esta ocasión no ataca directamente a Gerard Piqué -como sí ha hecho en sus temas 'Session 53', 'Monotonía', 'Copa vacía' o 'TQG'- sí, al que dedica un demoledor dardo que está dando mucho que hablar:

Una canción con una base de folclore tradicional mexicano que canta junto al grupo azteca 'Fuerza Regida' y que va camino de convertirse en un éxito rotundo, ya que pocas horas después de su lanzamiento, el videoclip acumula ya millones de visualizaciones en Youtube.

Un vídeo en el que Shakira aparece convertida en una vaquera a lomos de un caballo con un total look rojo -sombrero, botas de cowboy y ajustadísimos pantalones.

La mención a su exsuegro no es el único 'mensaje' que dedica a Piqué, ya que la cantante no duda en dedicar su nueva canción a Lili Melgar, la niñera de sus hijos y quien se rumorea que avisó a Shakira de que el futbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía. Algo que provocó su despido inmediato por parte del catalán, quien no le pagó el finiquito que le correspondía. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta en 'El jefe', apuntando directamente a su ex.