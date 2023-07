El Turronero celebra su 60 cumpleaños rodeado de famosos

La gran fiesta organizada por el Turronero por su 60 cumpleaños sigue dando que hablar. Lo último, el supuesto acercamiento de Albert Rivera, convertido en el soltero de oro tras confirmarse su ruptura con Malú, a Fiona Ferrer. Y es que el evento al que acudieron 3.500 invitados ha sido uno de los acontecimientos de la temporada con infinidad de rostros conocidos de todos los ámbitos. Mario Conde, Chenoa, Bertín Osborne o Joan Laporta, son solo una pequeña muestra de los conocidos asistentes a este inmenso sarao que duró 14 horas de ininterrumpidas.

José Luis López, más conocido como el Turronero, apodo orgullosamente heredado del oficio de sus padres, que se dedicaban a vender turrón casero en Ubrique (Cádiz), de donde es oriundo, es un empresario que cuenta con negocios en diferentes sectores gracias a los que ha logrado una multimillonaria fortuna. El pasado fin de semana, para celebrar la dicha de cumplir seis décadas de vida, eligió el Palacio de Ferias y Congresos de la Feria de Abril de Sevilla para encontrarse con todos aquellos que le han ayudado a llegar hasta donde está, incluyendo algunos de sus profesores de la infancia.

Tara Rivera, Remedios Cervantes, Toñi Moreno, María Zurita, Santiago Segura, Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, Los Gemeliers, Dioni, Manu Tenorio, Silvia Casas, Álex González, Susana Díaz, José Bono, Andrés Pastrana, Susanna Griso, el padre Ángel, José María Michavila, Jaime Martínez-Bordiú, Miguel Ángel Silvestre, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, Carlos Latre, Nacho Cano, Juan José Padilla, Francisco Rivera y Lourdes Montes, Los Morancos, José Mercé, Ángel Acebes, Isabel Gemio, Pepe Navarro. Una interminable lista de personas conocidas de todos los ámbitos y de todo el espectro ideológico que no quisieron perdérselo.

Entre tanto invitado, no podían faltar las anécdotas de todo tipo, como el encuentro entre Ana María Aldón y su exmarido José Ortega Cano, después de que la diseñadora y colaboradora de televisión reconociera que está ilusionada con un nuevo amor. Es la primera vez que la expareja coincide en un evento público desde su divorcio a principios de año, pero también la primera ocasión en la que la diseñadora vuelve a verse las caras con la hija mayor del torero, Gloria Camila, con quien han tenido sonados enfrentamientos.

SIN ENEMISTAD

Otro inesperado encuentro fue el de Chenoa y Elena Tablada. Casi dos décadas has pasado desde que la diseñadora de interiores comenzara su romance con David Bisbal, que también fue pareja de la cantante. Desde entonces, los rumores de una mala relación entre ambas han sido constantes, pero en la fiesta de el Turronero han terminado con cualquier rastro de enemistad. La dos ex del almeriense no dudaron en fotografiarse juntas de manera divertida con un amigo común. En la imagen, Elena agarra del brazo a Chenoa que levanta la mano haciendo el símbolo de la victoria.

La última novedad que ha trascendido de este cónclave de famosos ha sido el relacionado con Albert Rivera. Según han contado, el exlíder de Ciudadanos disfrutó de su recién estrenada soltería y parecía estar lejos de encontrarse "destrozado", tal como apuntaban algunas informaciones sobre su estado tras el final de su romance con la cantante. Han sido las periodistas Beatriz Cortázar e Isabel González quienes ha asegurado que se mostró en todo momento muy sonriente y "rodeado de mujeres", como un auténtico soltero de oro. En este sentido, han confirmado que estuvo hablando largamente con Fiona Ferrer con quien se le vio en buena sintonía. Habrá que ver si con el paso de los días siguen conociéndose más jugosos detalles del que ha sido el primer fiestón del verano.