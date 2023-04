Marta Riesco anuncia su ruptura con Antonio David

A Marta Riesco se le acumulan los problemas. Después de que su relación con Antonio David Flores y su enfrentamiento con 'Sálvame' le valiera su salida de Telecinco, acaba de anunciar que ha roto con su pareja. Lo ha hecho desde Málaga, a donde se ha venido pasando largas temporadas para vivir su amor con el exguardia civil. "Quiero comunicar a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", ha publicado en Instagram. Además, Marta no duda en apuntar hacia Rocío Flores como responsable de esta situación: "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", le escribe.

Una salida que parece precipitada a tenor de la instantánea y el texto que sigue en el que la periodista dice necesitar tiempo "para asimilar lo que he vivido en las últimas horas". "Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", termina sobre una fotografía de sus maletas preparadas para poner fin a su etapa junto a Antonio David.

Por el momento, ni el colaborador de televisión ni su hija se han pronunciado al respecto. De hecho, casi al mismo tiempo que Marta daba la noticia, Rocío Flores subía una publicación en Instagram hablando de sus peripecias para conseguir billete de tren de Málaga a Madrid, a donde viajará este viernes para una revisión de su última intervención de pecho. Nada que ver con su situación familiar.

El romance de la periodista y el padre de Rocío Flores era un secreto a voces en Mediaset cuando el exguardia civil todavía estaba casado con Olga Moreno. Aunque intentaron ocultarlo, nunca ofrecieron una versión convincente del principio de su historia. Cuando la sevillana y el malagueño anunciaron su separación definitiva, Antonio David se refugió en los brazos de Marta, aunque tampoco lo hizo públicamente para no interferir en la relación de amistad existente entre su novia y su hija mayor.

Al final, todo salió a la luz y la amistad entre ambas saltó por los aires. Con el paso de los meses, parecía que las aguas habían vuelto a su cauce. De hecho, lo último que sabíamos de ellas era que se llevaban bien. Fue en un encuentro profesional en el que la reportera entrevistó a la joven donde se pudo constatar que la cosa había mejorado considerablemente. "Mientras mi padre sea feliz contigo y Olga con Agustín, pues todos contentos", dijo Rocío que reconocía tener "cariño" a la periodista. "Todo es un proceso y siempre lo he dicho. El tiempo pasa y vamos asimilando las cosas". Sin embargo, a tenor del dardo que Marta ha dejado a Rocío Flores en su Instagram, nada era como parecía.

Mientras, en el perfil de Antonio David Flores, siguen las románticas fotografías y los mensajes de apoyo a su pareja durante sus peores momentos en televisión que terminaron con su despido fulminante. Veremos si tiene algo que decir en los próximos días a través de su canal de YouTube, que se ha convertido en el medio para comunicarse con sus seguidores.