Celia Sevilla, representante de Toledo, elegida Miss Grand Spain 2023

Celia Sevilla, representante de Toledo, ha conquistado el título de mujer más bella de España este fin de semana en la gala Miss Grand Spain 2023 celebrada en el Puerto de la Cruz de Tenerife.

Aunque natural de La Roda (Albacete), la joven estudia el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en Toledo, provincia a la que representó.

Sevilla ha asegurado estar "infinitamente agradecida y feliz de obtener el título porque ha sido muy duro para llegar a este objetivo y eso debe definir a una reina de la belleza", ha difundido la organización en una nota de prensa.

"Mi intención es dar todo lo que tengo para llevar a nuestro país al máximo nivel en el certamen de Miss Grand Internacional", ha declarado Sevilla, de 22 años de edad, tras recibir la corona, quien se ha definido como "una chica sencilla, constante y respetuosa". La cita internacional tendrá lugar el próximo mes de octubre en Vietnam.

Por detrás de la representante por Toledo quedó Miss Grand La Rioja, Alejandra León, que junto a las representantes de Tenerife -la tercera clasificada- Almería y Cantabria llegaron a la final de este edición del concurso.

Nerea Moreno, representante de Navarra, no pasó el corte del Top 15. A través de sus redes sociales, la joven asegura que su participación en el certamen le ha permitido "ganar en experiencia". "Además, he ganado amigas, he ganado seguridad y confianza en mi misma", confiesa.