Revistas del corazón: Tamara Falcó, Laura Escanes, Isabel Pantoja y Olga Moreno protagonizan las portadas de esta semana

Los nuevos amores de Laura Escanes y Olga Moreno, la ruptura sentimental más mediática del momento con unas sorprendentes declaraciones de Tamara Falcó y el enésimo problema judicial de Isabel Pantoja, protagonizan las portadas de las revistas del corazón de este miércoles 5 de octubre.

La revista Lecturas lleva en su portada una exclusiva del nuevo amor de Laura Escanes, la ex del presentador Risto Mejide, que sale con el youtuber Míster Jägger. Solo unos días después del anuncio de su ruptura, que ambos publicaron en sus perfiles de Instagram, tras siete años de matrimonio, Lecturas desvela cómo es el hombre que ha enamorado a la influencer, a qué se dedica y cómo comenzó su relación.

Nacho Palau ha dejado a su novio y se está acercando a Miriam Sánchez sobre Pipi Estrada: "Me insultaba y me llamaba mala madre". Además, lleva en portada otras dos exclusivas, queha dejado a su novio y se está acercando a Miguel Bosé , y unas fuertes declaraciones desobre: "Me insultaba y me llamaba mala madre".

La revista ¡Hola! está protagonizada por las declaraciones de la mujer que más horas de televisión está generando en este momento, como consecuencia de la ruptura con su prometido Iñigo Onieva: la marquesa de Griñón, Tamara Falcó. "Si alguien insinúa que yo lo sabía, está tristemente equivocado", apunta la hija de Isabel Preysler quien dice que habrá perdón pero no reconciliación con su exnovio. "Yo he amado hasta el extremo y me ha fallado, pero no haría las cosas de forma distinta", afirma Tamara, que pretende pasar página lo antes posible.

Además, la publicación dedica una de las fotos de la parte inferior de la página a la exclusiva de la nueva cita de Susanna Griso con su nueva pareja, el emprendedor Íñigo Afán de Ribera. A su lado, dos fotos más de Risto Mejide y Laura Escanes juntos por su hija Roma y de Inés Domecq, que ha organizado una "elegante y espectacular fiesta en Jerez".

En la portada de la revista Semana se pueden ver las primeras imágenes que confirman la pareja de Olga Moreno, la ex de Antonio David Flores, con su representante Agustín Etienne celebrando juntos el cumpleaños de ella. En una de las fotos se les ve besándose y confirmando su relación.

Iñigo Onieva, el hombre más buscado por todos los fotógrafos y periodistas del corazón durante la última semana, tras el descubrimiento de su infidelidad a su prometida Tamara Falcó y su posterior ruptura, ha sido pillado de fiesta con sus amigos. Y en la otra foto se puede ver el encuentro de Ainhoa Armentia, imágenes en las que aparecía la pareja besándose de forma apasionada en Formentera. También en su primera página la revista lleva dos exclusivas más,, el hombre más buscado por todos los fotógrafos y periodistas del corazón durante la última semana, tras el descubrimiento de su infidelidad a su prometida Tamara Falcó y su posterior ruptura, ha sido pillado. Y en la otra foto se puede ver el encuentro de Iñaki Urdangarin con sus hijos tras la publicación de sus fotos junto a, imágenes en las que aparecía la pareja besándose de forma apasionada en Formentera.

revista Diez Minutos resalta en su primera plana que la cantante Laresalta en su primera plana que la cantante Isabel Pantoja ha sido demandada y peligra su gira de conciertos por América. A dos meses de su primera actuación allí, aún no tiene el visado para poder entrar en Estados Unidos.

Además, en portada aparecen también Rosa Benito, quien estalla contra Rociíto: "Yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante"; la boda de la actriz Esmeralda Moya con Jaime LLopis; y las declaraciones de la periodista Lydia Lozano tras su operación de espalda: "Voy mejor, pero con muchos dolores".