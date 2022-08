El rey emérito sopesa ir en septiembre a Portugal tras otro verano fuera de España

Cuando Juan Carlos I abandonó España enlo hizo con la sombra de la justicia planeando sobre su cabeza y con la intención de no entorpecer la labor de su hijo. Dos años después,después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara el pasado marzo las investigaciones sobre sus negocios opacos en el extranjero. Desde entonces ha realizado solo una visita fugaz a España, a Sanxenxo, que se convirtió en todo un espectáculo mediático que turbó a la Zarzuela e incomodó sobremanera a la Moncloa.

Fueron varios miembros del Gobierno los que le reclamaron "explicaciones" por haber cometido fraude fiscal. "Cada minuto que pasa sin dar explicaciones ensancha la desconfianza en las instituciones", se lamentó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "¿Explicaciones de qué?", respondió don Juan Carlos entre risas cuando los periodistas le lanzaron la pregunta. Lejos de mostrar arrepentimiento, se le veía encantado de disfrutar de un fin de semana de amigos y de regatas en el municipio pontevedrés.

El viaje lo cerró en Madrid, donde almorzó con parte de la familia y se reunió a solas con su hijo. "Un amplio tiempo de conversación", en términos de la Casa Real , en la que el rey Felipe VI en los últimos años. En aquel encuentro, que se prolongó durante más de cuatro horas, volvieron a hacer referencia al comunicado enviado por el exjefe del Estado en marzo, en el que trasladó su decisión de permanecer como residente en Abu Dabi y de organizar "su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado".y le recordó que la única manera de dignificar su legado y de proteger su figura pasaba por que atendiera a sus deseos y mantuviera un perfil bajo. Con la cartilla leída, don Juan Carlos se despedía 17 meses después de nuevo de su país contando los días para poder volver. Y así sigue.. La que tenía prevista para junio se truncó. La intención inicial de monarca era regresar entonces a Galicia para participar en el Campeonato del Mundo de Vela de la clase 6 Metros y defender el título de campeón del mundo logrado en 2019 con su barco 'Bribón'. Pero finalmente canceló su plan tras el rapapolvo de su hijo y el malestar que causó en el Gobierno por cómo se desarrolló su primera visita. No parece que vaya a volver este verano. Pese a las altas temperaturas que hay en Abu Dabi -donde rozan los 53 agrados- don Juan Carlos prefiere no remover las aguas y no se moverá de su jaula de oro a las afueras de la ciudad, donde previsiblemente recibirá las visita de sus hijas y algunos de sus nietos. Una residencia de lujo que ha puesto a su servicio el príncipe heredero, Mohammed bin Zayed al Nahyan, quien le ha facilitado todas las comodidades desde que se instaló en el país del Golfo Pérsico.