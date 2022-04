Alain Delon ya no quiere vivir más, y solicita la eutanasia en Suiza

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon". Así reza la carta que el actor francés ha hecho pública tras conocerse que, a sus 86 años, ya no quiere vivir más. Su hijo, el también intérprete Anthony Delon, confirmaba en una entrevista que el que fuera bautizado en su día como 'el hombre más bello del mundo' le ha pedido que organice su eutanasia. El protagonista de 'A pleno sol' y 'El Gatopardo' ha solicitado el suicidio asistido en Suiza, país en el que reside (tiene la doble nacionalidad) y donde es legal. En 2019 sufrió dos ictus que le dejaron secuelas, aunque ha conseguido recuperar algo de movilidad desde entonces. Delon vivió asimismo el año pasado la muerte a los 79 años de Nathalie Delon, su primera esposa y madre de Anthony. Por ella abandonó a Romy Schneider. Aunque solo estuvieron casados cinco años, Nathalie Delon, nacida como Francine Canovas en Marruecos de madre melillense, fue la mujer de su vida. "Amor inquebrantable", escribió Anthony Delon en su cuenta de Instagram junto a una foto de los dos iconos del cine francés. En 1987 llegaría una segunda boda del actor con la modelo holandesa Rosalie ven Breemen, quien le abandonó en 2001.

Alain Fabien Maurice Marcel Delone (Sceaux, 1935) es un mito del cine europeo gracias a películas como 'El silencio de un hombre', 'El eclipse', 'A pleno sol' y 'La piscina'. Tambien un personaje controvertido en Francia, donde en 2015 fue condecorado con la Legión de Honor. La Palma de Oro honorífica en 2019 originó cierta polémica por declaraciones previas del actor, amigo de Jean-Marie Le Pen, que años antes había calificado de "contra natura" que dos gays quisiesen vivir juntos. "Si una bofetada es macho, entonces soy un macho", dijo al reconocer que había pegado a mujeres y también recibido bofetadas de ellas. Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, le calificó de "monstruo sagrado, una expresión que se inventó para él".

Hijo de un carnicero, Alain Delon pasó por un internado, se alistó en el ejército y luchó en Indochina antes de que la actriz Brigitte Auber le introdujera en el cine. Padre de cuatro hijos con tres mujeres diferentes, el protagonista de 'El Zorro' contaba en una de sus últimas entrevistas que aprueba el suicido asistido: "Estás con la gente que quieres, con los amigos que has elegido. Es tu último momento y es justo que seas tú el que elige".