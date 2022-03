La foto de Antonio David y Marta Riesco protagoniza las revistas de corazón

revista 'Semana' lleva a su portada la exclusiva con la esperada foto de Antonio David Flores y Marta Riesco juntos por primera vez. Esta imagen era la más perseguida por los paparazzi desde que se conoció la relación de pareja de la periodista con el ex de Rocío Carrasco. Cinco meses después de que comenzaran a salir, la foto de ellos tomando algo sentados en una terraza protagoniza la imagen principal. Comparten espacio en la portada con el estreno de María Patiño disfrutando de la playa y con la madre de Almudena Cid hablando de Christian Gálvez, el reciente exmarido de su hija: "Ha sido un mentiroso toda su vida". Lalleva a su portada lacon la esperadajuntos por primera vez. Esta imagen era la más perseguida por los paparazzi desde que se conoció la relación de pareja de la periodista con el ex de Rocío Carrasco. Cinco meses después de que comenzaran a salir, la foto de ellos tomando algo sentados en una terraza protagoniza la imagen principal. Comparten espacio en la portada con el estreno de Belén Esteban como presentadora de su propio espacio con 'Lo de Belén', condisfrutando de la playa y con la madre dehablando de, el reciente exmarido de su hija: "Ha sido un mentiroso toda su vida".

Lecturas' presenta a Ana María Aldón en su portada con varias contundentes declaraciones sobre la familia de José Ortega Cano: "Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política", cuenta. "Me he sentido menospreciada por mi marido". La publicación también saca en portada la visita de Iñaki Urdangarin a su hija Irene en Ginebra o las imágenes de la casa que comparte Marta López con su novio La revista '' presenta aen su portada con varias contundentes declaraciones sobre la familia de José Ortega Cano: "Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política", cuenta. "Me he sentido menospreciada por mi marido". La publicación también saca en portada la visita dea su hija Irene en Ginebra o las imágenes de la casa que compartecon su novio

'Diez Minutos' publica en exclusiva la entrevista de Kiko Hernández a Carmen Borrego en la que confiesa que: "He ganado ocho millones euros y me los he gastado". "Mi madre se ha encerrado en sí misma, no sale de casa", detalla también la hija de María Teresa Campos en la primera plana de la revista.

Patricia Pardo a Galicia para conocer a la familia de ella. Por último '¡HOLA! da su portada a Penélope Cruz Javier Bardem en la gala de entrega de los Premios Oscar y llevan en exclusiva la escapada de Christian Gálvez ya Galicia para conocer a la familia de ella.