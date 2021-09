Tras más de un año de espera, Nueva York se ha volvió a convertir en el epicentro mundial de la moda gracias a la celebración de la Gala MET. Un año más esta cita emblemática reunió a los rostros más conocidos del mundo del cine, la música, la pasarela y la moda y todos los flashes de las cámaras de fotos enfocaron a su alfombra roja, que cada año gira en torno a una temática en particular. Este año, la moda americana era la clave para todos los estilismos, en una gala que comenzó con una gran oda a la bandera.

Este evento tiene un gran seguimiento en redes sociales ya que los usuarios no dejan de comentar cada uno de los looks de las celebridades que pasean por la alfombra roja y de crear cientos de memes de risa y burla por sus atuendos. Este año, en redes sociales, sin ninguna duda la triunfadora con la elección de su vestimenta fue Kim Kardashian, con un total look black de Balenciaga, que desató las bromas de los tuiteros ya que les recordaba a los dementores de Harry Potter.

Estos son algunos de los mejores memes de la Gala MET 2021: