Felipe VI vuelve a embarcarse para participar en la cuarta jornada de la Copa

Aifos 500" en la cuarta jornada de la 39 edición de la Copa del Rey Mapfre de Felipe VI ha vuelto a embarcarse este jueves para participar con el "" en lade vela en aguas de la había de Palma, en la que el velero de la Armada ocupa la segunda posición en su categoría.

El rey ha llegado al Real Club Náutico de Palma (RCNP) desde el Palacio de Marivent al volante de su vehículo.

Vestido con el uniforme del equipo y con una gorra, se ha dirigido al pantalán para subir a cubierta y zarpar hacia el campo de regatas junto al resto de la tripulación.

Don Felipe navegó en la primera jornada celebrada el pasado lunes y también lo hizo este miércoles.

El único día en que no se ha subido al "Aifos 500" fue el martes, puesto que tuvo el , puesto que tuvo el despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Marivent

El barco de la Armada ocupa el segundo puesto en la clasificación de la categoría ORC 1, por detrás del velero argentino "From now on", de un total de doce participantes de cinco nacionalidades.

Felipe de Borbón nunca ha ganado el título, mientras que su padre, A pesar de haber participado en la mayoría de las ediciones de la Copa del Rey, que se disputa desde 1982,, mientras que su padre, Juan Carlos I , lo hizo en cinco ocasiones con el "Bribón".

La sexta y última regata de la Copa tendrá lugar este sábado, día en que el monarca entregará los premios.