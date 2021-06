Gorka Otxoa: "Salir de la zona de confort y experimentar es una gozada"

Actualizada 22/06/2021 a las 06:00

A Gorka Otxoa (San Sebastián, 1979) lo tenemos etiquetado en la categoría de 'buen tío'. El actor, que protagonizó la entretenida 'Pagafantas', se ha especializado en personajes inocentes y tiernos. Por eso es un placer ver su trabajo en la piel de Morte, el pescador rudo y misterioso al que da vida en 'Paraíso', ese 'Stranger Things' a la española y en los noventa que arranca cuando tres niñas desaparecen en una discoteca y que Movistar+ emite los viernes.

¿Cómo se topó con el proyecto?

La dirección de The Mediapro Studios me llamó precisamente para hacer la prueba del personaje protagonista, que es el que hace Iñaki.

Hice la prueba ya con el director, que eso no suele ocurrir, y grabaron planos desde diferentes puntos de vista, como si estuviéramos rodando una secuencia; antes habíamos hecho trabajo de mesa. Vamos, el casting más completo y más tranquilo que he hecho nunca y, al tiempo, cuando fueron definiendo a los personajes, me llamaron y me dijeron que para ese personaje no, pero que había otro personaje para mí.

Interpreta a Morte, un tipo rudo, que no tiene mucho que ver con los papeles en que le solemos ver.

Sí, es muy bonito porque es muy diferente a lo que había hecho hasta ahora y está muy alejado de lo que se me ha visto hacer e incluso de mí como persona y para un actor eso es muy interesante y divertido.

¿Es difícil dar ese paso? ¿Que le tengan en cuenta para este otro tipo de registros? Y sobre todo, ¿le afecta esa falta de variedad o uno lo que quiere es trabajar y punto?

A mí es que lo que me gusta es meterme en diferentes personajes y todo lo que sea salirse de lo que más has hecho pues es una gozada y es salir de tu zona de confort y experimentar y probar. Como es un personaje tan rudo y tan frío y en algunos momentos con puntos agresivos, que es algo que se aleja mucho de los personajes tiernos e inocentes, pues es un regalazo. Lo que me preocupa es, al final, contar historias interesantes.

¿Qué es lo que le sedujo del proyecto?

Todo. Me pareció muy original y disruptiva: la mezcla de géneros y de registros que tiene la serie en sí, la fantasía y la ciencia ficción.

Pero habla mucho también de la amistad, de los primeros amores, del paso de la adolescencia a la madurez, cosas que son universales pero contadas a través de unos géneros que no tenemos mucha costumbre de ver por España.

Eso sí, había que hacerla con mucho dinero y medios y con un director que lo tuviera claro porque si no se hubiese quedado en un intento fallido.

En cuanto supe que Fernando González Molina estaba dentro, que ha mamado esas películas y series de los ochenta y los noventa, sabía que iba a ser una maravilla. De hecho, solo he visto los dos primeros episodios porque el resto los quiero ver ya en pantalla grande y bien.

La ciencia ficción no se prodiga mucho en España. ¿Por qué?

Una de las razones, sin duda, es que es más cara de hacer. Es más fácil hacer una serie sin efectos, más tradicional y costumbrista, que irte a la ciencia ficción. Gracias a las plataformas, que tienen más dinero para apostar por series y que además luego las pueden internacionalizar, es más fácil. En una tele generalista, una serie así no se podría hacer.

De un tiempo a esta parte parece que toca reivindicar los noventa. ¿Significa eso que se ha acabado la turra de los ochenta? ¿Seremos los que pasamos la adolescencia en los noventa igual de pesados?

Eso te iba decir, ahora viene la turra de los noventa (ríe). Es inevitable. La gente que creció en esos años es la que ahora está creando.

¿Ha sido muy impactante retroceder a esos años? ¿Es nostálgico?

No es algo que me caracterice el estar pensando en el pasado, pero fue inevitable y fue un viajazo ponerse las ropas, ver los coches, los decorados, las Gameboy, los VHS, estar en un salón recreativo. Me trasladé totalmente a mis tiempos mozos y sí, el arte está cuidadísimo y conseguidísimo y eso ayuda mucho a viajar como espectador.

Ha rodado también 'Un asunto privado' para Amazon. ¿Tiene algo negativo la irrupción de las plataformas?

Hombre, hay un hecho y es que el cine está pasando por uno de los peores momentos de su historia y yo creo que el hecho de que en las plataformas puedas ver lo que quieras cuando quieras y por un precio menor pues no lo va a beneficiar, obviamente. Al cine como lo conocemos yo creo que le queda bastante menos tiempo del que pensamos, lo cual da mucha tristeza.

No tiene problema en significarse a menudo en redes sociales. ¿Le ha granjeado eso algún problema?

Mido lo que digo porque hay que andar con mucho cuidado, todo se saca de contexto y hay mucho odio y mucha visceralidad en las redes.

Así que sí, hay cosas que me callo y que mido, sin duda. Afortunadamente, no he tenido nunca ningún problema al respecto.