Carles Francino se emociona en su regreso a la radio tras pasar el coronavirus

Actualizada 11/05/2021 a las 09:27

Este lunes el presentador Carles Francino regresó a la radio tras 47 días alejado de su puesto al frente del programa 'La ventana' de la Cadena Ser, tras contagiarse de coronavirus. Este lunes, 10 de mayo, el periodista volvió a las ondas y muy emocionado, al borde del llanto en algunos momentos, relató a sus oyentes cómo había peleado contra la Covid-19.

Francino ha iniciado el programa agradeciendo las numerosas muestras de cariño que ha recibido durante estas semanas en las que ha estado enfermo y recuperándose y ha querido compartir varias reflexiones sobre su dura experiencia con el coronavirus, cuya gravedad le llevó a estar ingresado en el hospital durante varios días a finales del mes de marzo.

Con un nudo en la garganta, el presentador ha admitido que antes de contagiarse pensaba que los efectos de la Covid-19 no serían para él tan graves ya que es deportistas y sigue un estilo de vida saludable: "Este puñetero virus no atiende a deporte ni a razones ni a nada", ha explicado.

#VuelveFrancino | Así ha abierto Carles Francino @LaVentana tras 47 días y tras superar el #coronavirus



Bienvenido a casa, Carles https://t.co/GfBm7ZJIZy pic.twitter.com/nXs8ztNer1 — Cadena SER (@La_SER) May 10, 2021



"A los cinco días de dar positivo tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz con fiebre muy alta, el ánimo bastante bajito y el oxígeno muy bajo también. Las pasé canutas durante 48 horas, aunque eso lo supe después. Los indicadores, al parecer, eran bastante malos. Incluido un ictus del que, al parecer, toco madera, no me ha quedado ninguna secuela", ha relatado el periodista.

"Perdí mucha masa muscular, seis o siete kilos y, además, perdí la voz. No es que tenga mucha, pero la poca que tengo la perdí. Me asusté... Pero bueno, yo he salido. Y el contacto estrecho, que es un familiar muy próximo, murió el 12 de abril. Y otra en este caso se recupera lentamente", ha detallado haciendo pequeñas pausas para que la emoción no le impidiera seguir hablando.



A continuación, Francino ha compartido algunas ideas sobre las que ha estado pensando en los últimos días. La primera, relacionada con los sanitarios. "¿Nos hemos olvidado de ellos?", ha preguntado, añadiendo una nueva cuestión: "¿Dónde han quedado aquellos aplausos a las ocho de la tarde? Todos los homenajes se quedan cortos".

El locutor de la Ser ha lamentado que el pasado fin de semana se celebraran "los botellones" debido al fin del toque de queda. "No tiene nombre", afirma.

Finalmente, el periodista ha querido reivindicar "la fuerza del cariño". "Un cariño que a mi familia y a mí, sinceramente, nos ha desbordado en estas semanas tan complicadas. No solo el cariño de los amigos más próximos y de los familiares, sino también de toda la radio, de los compañeros y las compañeras; de un montón de personas que un día entrevistaste", ha sentenciado.