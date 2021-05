Imanol Arias e Irene Meritxell se separan tras más de una década de amor

Actualizada 05/05/2021 a las 19:25

Desde que comenzara su relación, la pareja formada por Imanol Arias e Irene Meritxell se ha caracterizado por su absoluta discreción. Siempre han preferido mantenerse alejados de los focos, tanto es así que se casaron en secreto en 2017 cuando llevaban siete años juntos. La noticia la ruptura la da en exclusiva la revista 'Semana', que cita como fuente a un amigo de la pareja. Desde su entorno aseguran que ambos se tienen mucho cariño y que siguen manteniendo el contacto. De hecho, no descartan que puedan volver a retomar su relación. En cualquier caso, la propia Irene ha confirmado que llevan varios meses haciendo vidas separadas.



La trayectoria de la pareja ha estado repleta de altibajos. Tanto es así que en 2016 decidían darse un tiempo para volver a retomar la relación y en 2017 se separaron de nuevo. Unas idas y venidas que llevaron a Irene a cruzar el charco e instalarse en Miami donde continuó con sus dos vocaciones creativas y profesionales: la fotografía y el diseño.



Cuando parecía que no había marcha atrás, regresaban más comprometidos que nunca y se casaban en una dicretísima ceremonia el 14 de noviembre del mismo 2017.



Ahora el protagonista de 'Cuéntame', que cumplió 65 años el 26 de abril, ha encontrado su refugio en el trabajo donde continua cosechando éxitos. En breve comenzará el rodaje de la nueva temporada de la serie de Televisión Española, que será la número 22. En esta ocasión tras años encarnando a Antonio Alcántara, cobra un sentido muy especial ya que compartirá plató con su hijo pequeño, Daniel, de 19 años, que interpretará al propio Antonio en su juventud. Él y la hija de Ana Duato, María Bernardeau, serán Antonio y Mercedes en su juventud y mañana se emitirá el capítulo en el que los dos protagonistas recuerdan cómo fue su primer beso adolescente.



María ya encarnó a una Merche niña en la temporada 18. Ambos hijos sigue los pasos de sus progenitores y tienen la oportunidad de compartir, no solo profesión sino personaje.



Imanol también está de gira con la adaptación al teatro de la obra de Gabriel García Márquez 'El coronel no tiene quien le escriba'. Sin embargo, si algo he hecho mella estos últimos años en el actor ha sido su contencioso con Hacienda, por el que tiene pendiente un juicio, igual que su compañera de reparto, Ana Duato, por supuesta evasión de impuestos entre 2009 y 2015. La Abogacía del Estado le pide 28 años de cárcel y multas de hasta 16 millones de euros. Una situación que, a pesar de no estar resuelta, ya da por superada porque abonó cerca de cinco millones de euros como gesto de buena voluntad. Concretamente fueron 2,1 millones correspondientes a la cantidad supuestamente evadida entre 2010 y 2014 y 2,7 millones del periodo entre 2005 y 2010.



Meritxell era la tercera esposa de Imanol Arias que estuvo casado con Socorro Anadón entre 1980 y 1983. Un año después se conoció su amor con Pastora Vega, también actriz, cuya relación duro un cuarto de siglo.



Su separación en 2009 fue una de las sorpresas de la temporada. Juntos tuvieron dos hijos.