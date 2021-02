Eva B: "Detesto que me comparen con Billie Eilish, porque ni lo soy ni intento"

Actualizada 14/02/2021 a las 11:07

Producción minimalista con un "beat" de fondo marcado y distintivo, voz más susurrada y gusto estético por los referentes góticos han hecho de 'Frío y calor' de la joven Eva B uno de los temas más interesantes surgidos de la cantera de 'OT 2020', aunque hayan surgido paralelismos que no son tan de su gusto.

"Me comparan mucho con Billie Eilish y es algo que detesto, porque no lo soy. Parece que intente serlo, pero para nada; sería lo último, porque no la escucho", afirma rotunda en una charla con Efe al citársele los parecidos estilísticos que la unen a la artista estadounidense, a la que tuvo que versionar durante su estancia en la Academia.

En su defensa, Barreiro (Sada-Carnoedo/A Coruña, 2000) señala que "lo de cantar susurrando" es porque su voz, como la de la autora de de 'Bad guy', tiene "mucho 'creak'", que es una forma de articular las notas que da como resultado un sonido grave similar al de algo que se fríe en un fuego bajo, un poco fantasmagórico.

"También tengo los ojos azules y no por eso soy comparable a ella u otro artista", insiste, antes de destacar que el ritmo de fondo de su último tema se basa sobre todo en "ese punteo 'ska' tan distinguido que había por ejemplo en las guitarras de Madness".

Esgrime además que la manera de tomarse con humor los litros de sangre derramados en el videoclip de 'Frío y calor' es un homenaje a su gusto por el cine clásico de terror que ha devorado desde pequeña, de Hitchcock a "Carrie".

"Soy muy teatrera para todo, también para la vida en general y me gusta mucho esa vena de actriz que no pienso dejar de lado", cuenta esta gallega que interrumpió sus estudios de Arte Dramático para probar suerte en la música, pero que aplica lo aprendido a sus producciones audiovisuales y a sus narrativas.

Desde su entrada en "OT", ya dio muestras de tener una personalidad muy definida, con unos referentes musicales muy amplios que escapaban al común denominador de sus compañeros de generación.

Así, además de ídolos contemporáneos como Zayn Malik ("Por sus gustos musicales y porque no se ciñe a lo que le pide la gente, sino a disfrutar", explica), también reconoce su admiración por iconos de otras décadas, como Phil Spector o Michael Jackson.

A propósito de estos y de la leyenda negra que los persigue, muestra igualmente una opinión muy formada y a contracorriente. "No voy a dejar de escuchar obras maestras por la personalidad de sus autores, como no voy a dejar de ver 'El padrino' por el pasado de Marlon Brando", asegura.

Fue en la Academia donde la aconsejaron decantarse por Eva B como nombre artístico y ella aceptó la recomendación, como asesorada por su discográfica fue la idea de grabar su anterior sencillo, 'América', en el que ya mostró una faceta experimental que se escapa a las fórmulas más comerciales.

"'Frío y calor' es mucho más personal; la hice yo misma desde el minuto 0 y significa mucho para mí", apunta respecto a su último tema publicado, al que espera dar en breve continuación con las numerosas canciones que afirma tener en cartera, aunque no necesariamente verían la luz en un formato de álbum.

Con este sencillo vuelve a probar suerte con el español como lengua vehicular, aunque reconoce que le sigue sonando "mejor el inglés a la hora de cantar".

"Las palabras en inglés son más cortas y la gesticulación me parece más bonita. La decisión de si lo hago en un idioma u otro surge en realidad de una manera natural; por ejemplo, si tengo muchas cosas en mente que no sé expresar en otro idioma", argumenta.

Lo que parece que se hará esperar es su primer concierto en solitario, tras dejar atrás "OT" y las actuaciones que ofreció este verano junto a sus excompañeros de edición. "Prefiero esperar a tener un buen puñado de temas potentes", anticipa cauta.

Te puede interesar