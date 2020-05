Existen numerosas pruebas de amor, retos que nos plantean la vida en pareja y con los que tenemos que aprender a lidiar para conseguir que la relación funcione. Pero en pocas ocasiones escucharemos una historia tan original como la del canadiense residente en Escocia Peter Chiykowski. Cuando su mujer comenzó a aficionarse al videojuego Stardew Valley no podía imaginar cómo esta vida irreal iba a atraparle. Literalmente, se sitió “un viudo del juego”. Así que no se le ocurrió mejor idea que transformarse en el personaje virtual que tenía obsesionada a su esposa.

El videojuego Stardew Valley simula la nueva vida de un personaje que escapa de las rutinas de su trabajo de oficina para ir a vivir a una granja ubicada en al Pueblo Pelícano. Una nueva vida de la que la mujer de Chiykowski no paraba de hablar.

Según su relato, su esposa no sólo se había obsesionado con el juego sino también con Harvey, su protagonista. De hecho, le contó que se había casado con este doctor, uno de los personajes con los que uno puede contraer matrimonio en el universo de la granja.

Fascinado y al tiempo preocupado, Chiykowski decidió ponerse en contacto con Stardew Valley, con los responsables del videojuego. A través de Twitter escribió a Eric Barone, su creador, para preguntarle qué podía ser, en su opinión, lo que tan enganchada al juego mantenía a su mujer.

Dear @ConcernedApe,



My wife started playing Stardew Valley.



She won't come to bed. She only responds if I ask about her farm or the Adventurer's League.



I fear she is lost to me.



How do I get her back?



I miss her very much.



Sincerely,



—Concerned Husband