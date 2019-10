Lupita Nyong'o sorprende a los visitantes de Halloween Horror Nights en Universal

La actriz Lupita Nyong'o sorprendió a los visitantes de 'Halloween Horror Nights' en el parque Universal Studios Hollywood de Los Ángeles (EE.UU.) al hacerse pasar por su papel de Red en la película de terror y suspense 'Us' (2019).



En un vídeo distribuido por Universal se puede ver a Nyong'o caracterizada como Red, con su mono rojo y mirada de lunática, asustando y atemorizando a quienes se acercaron al laberinto de 'Us' en 'Halloween Horror Nights'.

It's her time now. WATCH as Lupita Nyong'o experiences #UniveraslHHN, and then takes the time to join Us... literally. pic.twitter.com/LAxlqLY6tk