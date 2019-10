Olivia Newton-John: "Si supiera el secreto de 'Grease', habría hecho otra cinta"

Actualizada 29/10/2019 a las 17:52

Inolvidable por su éxito con 'Grease', Olivia Newton-John subasta ahora objetos de su colección personal, con la meta, en parte, de recaudar fondos contra el cáncer, y aseguró que aún no sabe por qué su musical con John Travolta sigue fascinando y enamorando al público 41 años después.

"Ojalá supiera el secreto (de 'Grease') porque entonces habría hecho otra película", dijo, entre risas, la actriz y cantante.

"Parece que es el ingrediente mágico de esa película. La música, los bailes, el reparto, los años 50, la manera en que el director Randal Kleiser le dio esa apariencia de los 50 tan viva que casi parece un dibujo animado... Es muy vibrante", explicó.

"Y es una historia eterna de chico conoce a chica, chico pierde a la chica y luego la recupera. Todo el mundo se identifica con gente de la película: fueron al instituto con alguien justo así. Eso es lo que he podido recoger porque he intentado durante años resolver cuál es la magia. No lo sé, pero estoy muy feliz de haber estado involucrada en ella", agregó.

Newton-John (1948, Cambridge, Reino Unido) es la protagonista de una subasta que organizará el 2 de noviembre la casa Julien's, tanto en su sede en Beverly Hills (California, EE.UU.) como en internet, con más de 500 objetos de la artista que encarnó a Sandy para gritar al mundo 'You're the One That I Want'.

Y hay una parte fundamental de 'Grease' que es, sin duda, la joya de la subasta: la chaqueta y los pantalones de cuero que Newton-John lució para pasar de ser una joven inocente a una mujer de lo más rebelde.

"Fue una transformación muy chocante para la gente. Y para mí, porque nunca había hecho algo así antes", comentó sentada justo junto a estas dos prendas.

"Y creo que fue algo liberador. Lo veo ahora y es como: 'Oh, ella cambió por él, pero él también cambió por ella' (...). En realidad, los dos se amaban de cualquier forma: eran solo cosas superficiales", aclaró.

Julien's estima que solo la chaqueta podría alcanzar un precio en la puja de entre 100.000 y 200.000 dólares (90.000 y 180.000 euros).

En la subasta también sobresale la copia del guion, con notas y comentarios, que Newton-John tenía durante el rodaje de 'Grease'.La actriz recordó que estaba "muy nerviosa" antes de abordar esta película porque años antes hizo otro musical, 'Toomorrow' (1970), que había sido un fracaso.

"Así que no quería hacer otro fiasco. Tenía 29 años y no creía que podía aparentar tener 18. ¡Era tan estúpido! Cuando echo la vista atrás es como: '¡En qué estaba pensando!' (...). Y vino John Travolta a encontrarse conmigo y a convencerme porque quería que estuviera en la película. Y una vez que lo conocí fue como: 'Por supuesto'", recordó con una sonrisa.

Pero aunque 'Grease' es una parte enorme de su legado, como se encargan de recordar los karaokes de medio mundo y la precuela y la serie inspiradas en el musical que están ya en marcha, Newton-John ha tenido una muy exitosa carrera al margen en la que ha vendido más de 100 millones de discos y ganado 4 premios Grammy, entre otros logros.

Aunque si se le pregunta por lo que está más orgullosa de su vida, al margen de haber tenido a su hija, Newton-John menciona su actuación en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 en su país, Australia.

"Fue un momento enorme para mí. Siempre que alguien me pregunta es lo que me viene a la cabeza porque fue en directo para miles de millones de personas en todo el mundo. Y mi auricular no funcionaba", comentó divertida.

Con prendas de vestir, objetos personales y profesionales y algunos recuerdos de su infancia, la subasta destinará parte de los fondos obtenidos al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne (Australia), el centro desde el que la artista lleva muchos años investigando y tratando el cáncer, una enfermedad que ella misma ha padecido.

Etiquetas Cine

Selección DN+