Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han colgado este domingo en su cuenta de Instagram una foto de su bebé de poco más de un mes, Archie, en conmemoración del día del padre en el Reino Unido.

En la imagen en tono sepia se ve al niño, que nació el pasado 6 de mayo, recostado en el regazo del príncipe, al que le agarra el dedo corazón de la mano izquierda.

La foto, que ya tiene casi un millón de "me gusta" de los seguidores de la familia, está acompañada del mensaje: "¡Feliz día del padre! Y deseamos un muy especial primer día del Padre al duque de Sussex".

Previamente, el príncipe Guillermo y duque de Cambridge, segundo en la línea de sucesión, felicitó también la jornada difundiendo en Twitter una foto de él con su hijo pequeño Luis y otra con su padre, el príncipe Carlos, delante de un helicóptero de rescate de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica.



Por su parte, en la cuenta oficial del heredero al trono se colgó una foto de Carlos con sus dos hijos, Guillermo y Enrique, todos de uniforme militar, con el mensaje: "A todos los padres en cualquier lugar, que tengáis un maravilloso día del Padre".

To Dads everywhere, have a wonderful #FathersDay.

