Muere Isaac Kappy, actor que trabajó en 'Breaking Bad' y 'Thor'

Actualizada 16/05/2019 a las 10:10

El actor estadounidense Isaac Kappy, quien participó en la teleserie "Breaking Bad", se quitó la vida lanzándose de un puente en Arizona el pasado lunes bajo el argumento de "no haber sido un buen hombre", de acuerdo con reporte aparecido este miércoles en el portal de noticias TMZ.



A sus 42 años, el actor, que también apareció en la película "Thor" (2011), decidió saltar desde el puente, según confirmó el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Bart Graves.



"El 13 de mayo de 2019, a las 07:26 horas, recibimos una llamada desde la Interestatal 40, en dirección este, en Transwestern Road (milla 185), por un individuo que se tiró desde el puente de la carretera de Transwestern a la Interestatal 40", indica el comunicado de la policía.



El informe detalla que un hombre identificado como Isaac Kappy, de Albuquerque, Nuevo México, se lanzó del puente y fue atropellado por un automóvil y murió en el acto. Según el portal de noticias especializado TMZ, varios transeúntes intentaron detener sin éxito al actor segundos antes de que se lanzara del puente.



Las autoridades estatales dieron por cerrada la investigación, tras confirmar que se trató de un suicidio.



Horas antes del suicidio, Kappy publicó en la red social Instagram una larga carta, en la que confesaba haber reflexionado sobre su carácter, su abuso del alcohol y las drogas, además de reconocer que se había aprovechado de amigos y familiares. "Confieso desde mi arrogancia que estas revelaciones no habían llegado antes. Ya ven, yo creía que era una buena persona. Yo no he sido un buen hombre. En realidad he sido una mala persona toda mi vida", se lee en su misiva.



Kappy reconoció que había utilizado a sus conocidos para conseguir dinero, además de haber vendido drogas y traicionar a gente que lo quería. También que el consumo excesivo de alcohol, cigarros y estupefacientes le habían destrozado el cuerpo.



El actor pidió perdón a quienes confiaron en él y a "Jesús", por haberle "fallado de nuevo". Aseguró que había encontrado oscuridad en su interior y que no merecía la luz de "Dios".



Kappy se convirtió en una de las figuras más polémicas de Hollywood por sus incendiaras declaraciones en redes sociales. De acuerdo con el portal especializado en audiovisuales IMDb, Kappy también participó en los filmes "Fanboys" (2009) y "Terminator Salvation" (2009).



La famosa serie estadounidense "Breaking Bad" (2008-2013), que en español se traduce como "volviéndose malo", fue ambientada y producida en Albuquerque, Nuevo México, y se caracterizó por poner a sus personajes en situaciones que aparentemente no tienen salida.

