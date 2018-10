Victoria Beckham ingresa en una clínica de desintoxicación de lujo en Alemania

Actualizada 31/10/2018 a las 10:29

La diseñadora de moda y ex Spice Girl Victoria Beckham se ha apartado unos días de su familia y de su trabajo para ingresar en una clínica de desintoxicación de Alemania. La causa no es un consumo de estupefacientes ni necesidad de tratamiento médico, sino que ha decidido desconectar del estrés diario que le rodea.

La empresaria ha escogido un lujoso centro de Alemania para rehabilitar su mente y su cuerpo. Parece ser que el último conflicto con las integrantes de las Spice Girl y las declaraciones de su marido, que afirmaba lo difícil que es permanecer casado con ella, la han afectado demasiado.

La habitación más barata del Brenners Park-Hotel &Spa asciende a 19.000 euros al día, una cantidad no apta para todos los bolsillos. Entre las actividades a las que puede optar la Spice Posh son detox, fitness, tratamientos de belleza y emocionales. Sus instalaciones desprenden tranquilidad y es un sitio ideal para relajarse.

Hace unos días, su marido David Beckham se sinceraba: “Para que un matrimonio dure tanto como el nuestro siempre es necesario trabajar muy duro. Y cada año que pasa es cada vez más complicado permanecer casado con Victoria”, dijo el exfutbolista en declaraciones recogidas por diversos medios.

Las palabras no gustaron a la diseñadora, que se pasó dos días llorando: “Ella no tiene idea de por qué él diría cosas tan insensibles y la avergonzaría públicamente así. Estaba rota y pasó los siguientes dos días llorando”, dijo una fuente a The Sun.

Alemania

