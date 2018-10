La 'empanada' de Alba Flores que se ha hecho viral en las redes

Actualizada 26/10/2018 a las 22:39

Muchos internautas se han sentido identificados con el divertido despiste que ha tenido la actriz Alba Flores ('La casa de papel', 'Vis a vis').

La Gran Vía de Madrid acogía este jueves dos estrenos de cine muy esperados. Una de las películas que se presentaban era 'Quién te cantará', la nueva de Carlos Vermut, protagonizada por Najwa Nimri (Zulema en 'Vis a vis'). Alba Flores quiso asistir para ver a su amiga y compañera de reparto en 'Vis a vis'. Pero la actriz no se percató de que, simultáneamente, la última película protagonizada por Mario Casas, 'El fotógrafo de Mauthausen', se estrenaba a escasos metros de donde se encontraba.

Alba Flores entró en los Cines Callao y, sin percatarse de los carteles que estaban detrás de ella, posó en el 'photocall' equivocado. La actriz de 'La casa de papel' no se dio cuenta de su error hasta que un periodista le preguntó sobre la película. "Estaba con Najwa codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daba más ganas de ver la película", comentaba la actriz. Entonces, le preguntaron si es seguidora de Mario Casas, lo que creó un momento de confusión: "¿De Mario? De Carlos (Vermut)".

Después de unos segundos en silencio, la actriz se dio cuenta de que algo no como esperaba. "No es la de Najwa eh", le corrigieron a la actriz. Esta se dio la vuelta y descubrió su error al ver la imagen de Mario Casas en los carteles. "No me lo puedo creer. La que me acaba de pasar", dijo ella sonriendo."Flipando", Alba Flores salió de la alfombra roja de Cines Callao para acudir al estreno correcto en el Cine Capitol de Gran Vía.

En su cuenta de Instagram, Najwa Nimri compartía el embarazoso momento de confusión de su compañera con un mensaje de cariño: "Querida t quiero por encima de todo !!!!!!! Puajajajaah.... @albafloresoficial diosa del olimpo".

Al rato, Alba Flores publicó en su cuenta de Instagram la imagen de una empanada, reconociendo con humor su despiste.

Esa misma publicación de Instagram la compartió en Twitter. Enseguida las redes se hicieron eco del despiste y Alba Flores se convirtió en viral.

Jajajajajaja me meo,eres increíble y tan real como la vida misma,nunca cambies. — Laura Jiménez (@LauraJi62833233) 26 de octubre de 2018

Gracias por ser así no cambies y tú sentido del humor me encanta — ❄ Soñadora ❄ (@Srt_Dreamer) 26 de octubre de 2018

Acabo de ver lo de la Premier de Mario Casas, eres tan real . Gracias por ser asi — 海賊狩り (@Beastroll) 26 de octubre de 2018

