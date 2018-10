La Miss España responde a las críticas de Miss Colombia por su transexualidad

Actualizada 07/10/2018 a las 11:19

Valeria Morales, Miss Colombia, criticó hace unos días la participación de la modelo española Ángela Ponce en el certamen de Miss Universo, primera candidata transexual de la historia a este título. "Un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres", dijo Morales ante las cámaras en una entrevista. "Y creo que para ella también sería una desventaja. Por eso hay que respetarla, pero no compartirlo", añadió.

Ante el revuelo que se ha originado en medios y redes sociales, la modelo Miss España Ángela Ponce ha querido dejar clara su opinión a través de su cuenta oficial de Instagram. En lugar de fomentar la polémica, ha tratado de poner fin a esta pidiendo respeto tanto para su compañera Valeria Morales como para ella misma.

"Yo sí la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera, quiero vivir una bonita experiencia y, si ella quiere, dejarme conocer, así como yo quiero conocerla a ella", ha asegurado Ponce.

La representante española ha dicho que no tratara de "cambiar su opinión" y que su finalidad es dar a conocer su realidad y "hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa".

A continuación se puede leer el texto completo:

Nunca he querido pronunciarme al respecto de las declaraciones de #MissColombia sobre mi participación en @missuniverse, pero veo noticias, vídeos y fotos donde utilizan recortes de entrevistas anteriores con el titular “Ángela Ponce responde a la Señorita Colombia” sin ser cierto. Mi opinión con respecto a este tema es: Yo sí la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera, quiero vivir una bonita experiencia y si ella quiere, dejarme conocer, así como yo quiero conocerla a ella. Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia. Pido respeto, tanto para mi compañera @valeriamoralesd como para mí.

