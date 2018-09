Jennifer López se cae en un concierto mientras saludaba a sus seguidores

Las divas también tienen días malos, y Jennifer López tuvo uno de esos este pasado domingo en Las Vegas. La cantante y actriz se encontraba ofreciendo un concierto masivo cuando, en una de sus canciones, decidió acercarse al límite del escenario para saludar a sus seguidores y darles la mano, pero un mal paso hizo que se resbalara y protagonizara una caída estrepitosa. No obstante, la artista del Bronx no tardó más de dos segundos en recomponerse y alzarse del suelo airosa.

El momento lo captó un fan que se encontraba muy cerca del escenario y que no tardó en subir el momento a Twitter:

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15