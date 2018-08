Javier Calvo inicia una campaña en Twitter contra los 'haters' de 'OT'

Los 16 concursantes de 'Operación Triunfo' pronto dejarán de estar todos juntos. El fin de la gira de OT 2017 está a la vuelta de la esquina con el último concierto que ofrecerán en Almería el próximo 25 de agosto. Pero ni los 'triunfitos', ni sus seguidores, ni los profesores de la academia quieren que llegue este final. Por eso, Javier Calvo -el profesor de interpretación de esta remasterizada edición de la academia junto a su pareja, Javier Ambrossi- ha lanzado en Twitter una campaña con la etiqueta #OTnoesodio

para callar algunos ataques recibidos por parte de los 'haters' (odiadores) de este formato televisivo, llamando a los seguidores del programa y a los 16 concursantes a repasar sus momentos favoritos del programa. Estas han sido algunas reacciones:

Qué pena que haya gente que quiera empañar con sus formas e insultos el recuerdo tan bonito que vivimos. Nos queremos muchísimo. Los 16 están en mi corazón. Lo que necesiten de mí lo van a tener y muchos ya lo han comprobado. El odio no es OT 2017. Os lo digo porque lo he vivido.

¿Oye y si demostramos que los haters no son bienvenidos en OT? ¡Usad el hashtag #OTnoesodio y contad vuestro momento favorito dentro de la Academia!

Javi no tiene Twitter pero subscribo cada palabra suya en Instagram. #OTnoesodio pic.twitter.com/gwW60a17hi

Me acuerdo de cuando estábamos Miriam, Ana, Amaia, Alfred y yo esperando en las escaleras y de repente aparecieron las personas que nos complementaban... esos 11 compañeros, hermanos, familia... que nos faltaban. Y ahí supe que mi vida había cambiado, por conocerles. #OTnoesodio https://t.co/ddvZCfO8Nd

Queremos demostrar que OT no es odio, OT son muchos otros valores: esfuerzo, constancia, amistad... #OTnoesodio ❤

Me gusta, me encanta y me uno a la iniciativa. Para mí uno de los mejores momentos dentro de la academia fue "el misterio del baño atascado" con @Roi_ot2017. Todavía oigo su "¡Ricky! ¡JODER! ¡ES ENORME! ¡ES ENOORME!" #OTnoesodio ❤️ https://t.co/gCZGw6ZGEO