El Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea no estaba dispuesto a otorgar a España una ampliación de las preferencias agrícolas ya contenidas en el mandato de negociación, declaró el presidente de la delegación de la CEE en la reunión hispano-comunitaria sobre agricultura. El embajador español Ullastres respondió que no parecía serio que se escudaran en el Consejo de Ministros, cuando era a la Comisión a la que correspondía negociar. Y señaló que, por ese camino, temía que no se podría aceptar acuerdo alguno.