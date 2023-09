Ingreso en prisión de Rafael Vera y José Barrionuevo

El exministro del Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, recibieron el pleno apoyo del PSOE con un mitin ante la puerta de la cárcel de Guadalajara al que asistieron en torno a siete mil personas.

La Bolsa de Madrid sufrió el tercer mayor desplome de su historia.- La Bolsa de Madrid registró la mayor caída desde agosto de 1991 y la tercera de su historia, al perder su índice general 47,63 puntos, un 6,28%, hasta colocarse en 710,35 puntos. Las empresas con mayor presencia en Latinoamérica lideraron la caída.

Cese de Javier Clemente como seleccionador nacional de fútbol.- El exseleccionador anunció el acuerdo alcanzado con la Federación Española para la decisión bilateral de finiquitar el contrato. “Ni me han echado ni he presentado la dimisión. No hay vencedores ni vencidos”, dijo.