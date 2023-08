Aumentaba el consumo de drogas de síntesis en jóvenes

Un estudio del departamento de Salud del Gobierno foral señaló que crecía el consumo de drogas de diseño entre los jóvenes navarros. En concreto, se indicaba que se generalizaba el consumo de “speed” (polvo de anfetamina), y se reducía el de “éxtasis” (cuyo componente básico es el MDMA) por su baja calidad. El trabajo señalaba que el precio de estas sustancias era estable, no existían grandes problemas para conseguirlas y su consumo se empezaba a ver como un hecho normal entre una parte de los jóvenes. Eran drogas que se consideraban socialmente limpias (no hay que inyectarse ninguna sustancia puesto que se venden en forma de pastillas) y existía una conciencia falsa de que su uso no provocaba daños entre los consumidores. Según este trabajo, la edad de los consumidores oscilaba entre los 16 y los 24 años.