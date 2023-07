Barrionuevo y Vera, condenados a 10 años por los GAL

El Tribunal Supremo condenó ayer al ex ministro José Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, basándose en las acusaciones formuladas contra ellos por el resto de los acusados, principalmente Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea. Según la sentencia. ambos conocieron, aprobaron y dieron el dinero necesario para pagar a los mercenarios, dinero proveniente de fondos reservados. Cuatro magistrados de los once que componen la sala pidieron, en votos particulares, la libre absolución de Barrionuevo y de Vera. Precisamente uno de esos votos particulares fue elaborado por el presidente de la sala. José Jiménez Villarejo, y sostiene que no ha sido demostrada la participación de los ex altos cargos de Interior.