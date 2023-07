Los abogados de Aragón y Urralburu pedían su absolución

Los abogados defensores de Gabriel Urralburu y Antonio Aragón solicitaron la libre absolución de sus clientes al exponer sus conclusiones finales en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por presunto cobro de comisiones por la realización de obras públicas. El letrado de Urralburu, Javier Asiáin, basó su petición en que Urralburu no era competente para adjudicar obras, lo que hace que no pudiera cometer cohecho como sostiene el fiscal, puesto que quien adoptaba la decisión de conceder una obra a una empresa era el consejero. Juan María Zuza, el abogado de Aragón, sostuvo que el arrepentimiento mostrado por su cliente ha sido sincero. Admitió que el ex consejero recibió regalos, pero aseguró que no habían sido producto del cohecho, sino, en todo caso, del agradecimiento.