Navarra tenía previsto aplicar el ‘medicamentazo’

El «medicamentazo», o recorte de 834 fármacos de la Seguridad Social, se aplicará en Navarra, al igual que en el resto de España, el próximo uno de septiembre a no ser que el Parlamento foral legisle en otro sentido. Así lo aseguró ayer al menos el responsable del departamento de Salud del Ejecutivo, Santiago Cervera, quien señaló que el Gobierno regionalista no va a tomar ninguna decisión propia en este tema. Para Cervera, el acuerdo adoptado por el Parlamento en el mes de mayo, el último de los tomados sobre el «medicamentazo», insta al Gobierno a no ejecutar este recorte del gasto sanitario, pero señala que el Legislativo es el que debe decidirlo previamente. En caso de que el Parlamento no le obligue al Gobierno a tomar otra postura, Cervera indica que se aplicará la medida también en la Comunidad foral.