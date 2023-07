Nixon se negaba a entregar las cintas del Despacho Oval

Nixon dio a entender hoy que no pondría a disposición del comité senatorial que investigaba el caso Watergate las cintas con las conversaciones grabadas en sus oficinas y teléfonos. Esas cintas se consideraban «documentos presidenciales» por lo que no se entregarían al comité. Un ex ayudante presidencial, Alexander Butterfield, reveló al comité que Nixon había ordenado colocar en sus oficinas y teléfonos unos pequeños aparatos electrónicos para grabar las conversaciones, presumiblemente para legarlas a una fundación que llevaría su nombre. La noticia de que el Presidente tenía grabadas sus conversaciones en la Casa Blanca causó asombro en muchas personalidades del mundo político norteamericano. Los comentarios no eludían la importancia de las cintas.