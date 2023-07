Chourraut sugería cambiar de sitio el chupinazo

Nuevamente ayer, tal y como lo hiciera el 15 de julio de 1997, el alcalde planteó la necesidad de cambiar el escenario del primero de los actos de las fiestas de San Fermín, el disparo del «cohete», por entender que la plaza Consistorial no reúne las garantías suficientes de seguridad y comodidad. Javier Chourraut invitó así a los pamploneses a reflexionar sobre este asunto y a manifestar su opinión de cara a los últimos Santermines del siglo porque, “Pamplona ya no esta ciudad de 50.000 habitantes que decidió lanzar el cohete desde la Casa Consistorial”. Chourraut no se refería únicamente al espacio físico, sino también a la seguridad, a la “absurda suciedad iniciática” que practican los adolescentes pamploneses y a la utilización política de este acto por grupos identificados.