Cuatro orejas y un rabo para Antonio José Galán

El encierro fue normal, pero pudo haber sido catastrófico porque en el interior del callejón de entrada a la plaza se formó un enorme montón de mozos. En la corrida los «miuras» no respondieron a su leyenda y no fueron dignos de nuestra Feria. José Fuentes fracasó una vez más en nuestra plaza. Palmas y pitos le dieron en su primero. Y en el segundo oyó una gran bronca. Manolo Cortés no hizo faena alguna al segundo de la tarde. Al salir el quinto toro, cayó una fuerte tormenta y llovió sin compasión. Muchos espectadores se fueron. Y no pudieron ver la buena faena que Manolo Cortés le hizo y al que mató de una pinchazo y una buena estocada, logrando una oreja. Antonio José Galán fue el gran triunfador de esta tarde. Consiguió dos orejas en el primero y en el segundo las dos orejas y el rabo.