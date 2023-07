Censura para los carteles de las peñas por chabacanos

Varios de los carteles de las once peñas que salen este año a la calle fueron censurados por el Ayuntamiento. En dos se nota el lápiz negro. Si se nos pregunta la opinión sobre las pancartas diríamos que no nos gustan en general. Preferimos los de Labayen a los de Balda. Algunos de este autor carecen de ingenio y buen gusto. No ha hecho diana en la crítica municipal o ciudadana si esa es la función de todo buen cartel. Alguno resulta grosero. Por chabacano. Nada perderían las peñas con carteles con menos picantillo verde y más salero en captar las realidades municipales por la vía del humor.