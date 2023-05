Marsillach aludía a los 50 cortes de la censura de su película

Adolfo Marsillach, en una irónica carta a ABC, contesta la respuesta a una entrevista previa al también director de teatro Gustavo Pérez Puig, quien señaló que la película del primero, 'Flor de santidad', “tal como ha salido no se puede soportar”. Marsillach dice que es un juicio “sereno y coherente” y alude a las palabras de Puig sobre la censura, “que nunca es una excusa para no hacer un buen teatro” y es “una magnífica excusa para los que lo hacen mal”. Marsillach indica que a un hombre que ocupa una “merecida y envidiable” posición en TVE como Puig y “defiende con tanta valentía la censura no puede gustarle una película que ha sufrido más de 50 modificaciones”. Lamenta darle esta mala noticia a Pérez Puig, “quien es de suponer trata con unos censores más benevolentes y ecuánimes”.