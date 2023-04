Un “pacto de silencio” hizo que se propagara un brote de hepatitis C en Valencia

El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Joaquín Farnós, denunció la existencia de un “pacto de silencio” entre médicos del entorno de un anestesista sospechoso de propagar la hepatitis C con el fin de ocultar la existencia del brote detectado en dos hospitales de Valencia. La consejería suspendió cautelarmente de servicio a dos médicos por no haber comunicado el brote y se ha personado como acusación particular en las diligencias abiertas por un juzgado de la ciudad.

Dimisiones.- Los ministros de Justicia e Interior de Bélgica dimitieron tras la fuga durante tres horas y media del pederasta Marc Dutroux del palacio de justicia de Neufchateau, un hecho considerado “incomprensible e inadmisible”. El convicto está considerado el “enemigo público número uno” del país.