Dos profesores navarros dejaban Ruanda por el racismo contra los tutsis

El matrimonio de profesores navarros que integran Ramón Arozarena y Alicia Martinicorena, de Arizcun y Pamplona, abandonaron su trabajo en un colegio religioso y Ruanda con su hijo de dos años nacido allí, Íñigo, tras ser testigos de agresiones racistas que no quieren tolerar debido a su condición de cristianos. Miles de tutsis se encontraron con que eran despedidos de sus trabajos y también a los estudiantes de secundaria de sus escuelas, una maniobra sin firma pero claramente dirigida por el gobierno de los hutus. Tras presenciar cómo fueron expulsadas tres de su propia escuela, por sus compañeras hutus, que tuvieron que refugiarse en una parroquia. “Nosotros no podemos dar clases a una raza y no a la otra, fuimos allí como cristianos, no por dinero”, dijeron. También se quemaron casas y bienes de tutsis.