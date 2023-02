El médico tudelano Javier Sarasa quería tomar la alternativa en 1973

El tudelano Javier Sarasa, de 41 años, tiene decidido tomar la alternativa y convertirse en matador de toros por un solo día. Es médico y desde hace 5 años se prepara para ese momento gracias a su amistad con el ganadero César Moreno. Ha matado en este tiempo más de 200 toros y novillos. En un festival de San Fermín mató un toro de 14 años; en octubre, a puerta cerrada, otro de 700 kilos. Solo ha recibido una única cornada en su vida, de 20 centímetros. Quiere tomar la alternativa en la Ribera y después retirarse, incluso aun en el caso de que triunfara y le pidieran más corridas. Lo ve imposible. “Mi mujer me mata”, declara. Sarasa dice que su afición no le cuesta dinero, aunque no cobra por participar en festivales. “Me gasto un dinero en un estoque como otro se lo gasta en su hobby. Yo trabajo, como cada quisque”, subraya.