Una bomba de relojería destroza el bar Iruñazarra

Una bomba de relojería estalló en los baños del bar Iruñazarra a las 3,45 de la madrugada del domingo, causando desperfectos por valor de unas 800.000 pesetas. No hubo desgracias personales gracias a que el vigilante-sereno del local retrasó una tarea. Este, Ángel Fermín Argota Ayllón, de 50 años, pidió la cuenta y se despidió de su empleador, Ricardo Aparicio, que declaró desconocer las razones de este atentado. “No sé qué motivos hay, porque lo único que hago en el mundo es trabajar y trabajar. Si por tener 72 obreros se me hace esto, no lo sé”.

Jugadoras agresivas.- Las jugadoras del equipo de baloncesto del Standard de Madrid agredieron al fotógrafo Pablo García durante el partido contra el Gerona cuando tomaba fotos de su airada protesta al árbitro. Recibió patadas, arañazos y mordiscos.